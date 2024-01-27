Кобзева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Анастасия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич

Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кобзев Антон Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кобзев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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