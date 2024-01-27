Кобзева Анастасия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич
Россия
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно