Лимаков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимаков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Лимаков Петр

Мать: Лимакова Елена

Смерть
2018
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