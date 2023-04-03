Юдин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Александр Андреевич

Юдин Александр Андреевич

avatar

Место рождения

с.Пичаево,Пичаевск.р-н,Тамбов обл

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

18.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Юдин Андрей Иванович

Мать: Юдина Акулина Сергеевна

с.Пичаево,Пичаевск.р-н,Тамбов обл
Рождение ребёнка
11.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Елена Александровна

г.Таллин,Эст.ССР
Смерть
18.12.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close