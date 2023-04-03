Юдин Александр Андреевич
Место рожденияс.Пичаево,Пичаевск.р-н,Тамбов обл
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти18.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Отец: Юдин Андрей Иванович
Мать: Юдина Акулина Сергеевна
с.Пичаево,Пичаевск.р-н,Тамбов обл
Рождение ребёнка
11.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Елена Александровна
г.Таллин,Эст.ССР
Смерть
18.12.1994