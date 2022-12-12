Шевелева (Алексеева) Екатерина Даниловна
Место рождения
Дата рождения22.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1873
Бракосочетание
11.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шевелева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Шевелева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шевелева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Шевелева Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Шевелева Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1909 ст.
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1914 ст.
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шевелева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно