Шевелева (Алексеева) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Алексеева) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

22.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1873

Отец: Алексеев Данил Федорович

Мать: Алексеева Пелагея Иосифовна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
11.05.1892 ст.

Муж: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шевелев Иван Семенович

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шевелева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Шевелева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шевелева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Шевелева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Шевелева Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Шевелев Илья Семенович

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шевелева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Шевелев Петр Семенович

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шевелева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шевелев Семен Степанович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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