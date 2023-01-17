Алексеева (Денисова) Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти08.01.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
12.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1873
Дочь: Шевелева Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексеев Капитон Данилович
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1878
Сын: Алексеев Георгий Данилович
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1883
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
20.04.1890
Сын: Алексеев Григорий Данилович
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
16.11.1892
Сын: Алексеев Матвей Данилович
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1895
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Дочь: Алексеева Марионилла Даниловна
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович
Смерть
08.01.1897 ст.
умерла в родах дочерью Мариониллой