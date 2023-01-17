Алексеева (Денисова) Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Денисова) Пелагея Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

08.01.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Денисов Иосиф Тимофеевич

Мать: Денисова Ирина Степановна

Бракосочетание
12.01.1873 ст.

Муж: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1873

Дочь: Шевелева Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Алексеев Капитон Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.04.1878

Сын: Алексеев Георгий Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1883

Сын: Алексеев Ефим Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Алексеев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.11.1892

Сын: Алексеев Матвей Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Алексеев Иван Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Дочь: Алексеева Марионилла Даниловна

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Алексеев Данил Федорович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
08.01.1897 ст.
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
умерла в родах дочерью Мариониллой
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