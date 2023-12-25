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Aun Joosep
Aun Joosep
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Aun Juhan
1840 г.р.
Мать
Aun (Toming) Kai
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886
Отец:
Aun Juhan
Мать:
Aun Kai
Смерть
Неизвестно
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