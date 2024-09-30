Олонен (Скиппари) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Скиппари) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1900

Муж: Олонен Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
14.05.1902

Сын: Олонен Яков Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Олонен Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: (Олонен) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1912

Сын: Олонен Александр Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Олонен Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1916

Сын: Олонен Александр Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1919

Дочь: (Олонен) Айно Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1923

Сын: Олонен Вяйнё Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1924

Дочь: (Олонен) Лемпи Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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