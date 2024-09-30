Олонен (Скиппари) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1900
Рождение ребёнка
14.05.1902
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.12.1907
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: (Олонен) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1912
Сын: Олонен Александр Андреевич
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1914
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.05.1916
Сын: Олонен Александр Андреевич
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1919
Дочь: (Олонен) Айно Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1923
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1924
Дочь: (Олонен) Лемпи Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно