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Шумков Федот Иванович

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Шумков Иван Тимофеевич

Мать: Шумкова Варвара Петровна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шумков Ефим Федотович

Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Аврамова (Шумкова) Васса Федотовна

Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Шумков Александр Федотович

Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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