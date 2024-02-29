Шумков Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Шумков Иван Тимофеевич
Мать: Шумкова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Аврамова (Шумкова) Васса Федотовна
Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шумков Александр Федотович
Мать ребёнка: Шумкова (Максимова) Ульяна Никитична
Смерть
Неизвестно