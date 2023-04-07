Важник Сысой Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Сысой Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Важник Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Важник Ермолан Сысоев

Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova

Рождение ребёнка
1790

Сын: Важник Всухаломен

Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина Сысоева

Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova

Рождение ребёнка
?.06.1795

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova

Работа или профессия
Неизвестно
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