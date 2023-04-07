Важник Сысой Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Важник Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova
Рождение ребёнка
1790
Сын: Важник Всухаломен
Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина Сысоева
Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova
Рождение ребёнка
?.06.1795
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Важник Efimia Demkova
Работа или профессия
Неизвестно