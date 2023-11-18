Абрамова (Лопатина) Гликерия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Лопатина) Гликерия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1867 по 1868

Дата смерти

25.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1867 по 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1888

Муж: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.

Сын: Абрамов Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
26.05.1892

Сын: Абрамов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1895

Дочь: Абрамова Лидия Никифоровна

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Абрамов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
11.04.1900

Дочь: Абрамова Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1901

Сын: Абрамов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович

Смерть
25.10.1903
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