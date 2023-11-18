Абрамова (Лопатина) Гликерия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1867 по 1868
Дата смерти25.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1867 по 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1888
Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.
Сын: Абрамов Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
26.05.1892
Сын: Абрамов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1895
Дочь: Абрамова Лидия Никифоровна
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1897
Сын: Абрамов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
11.04.1900
Дочь: Абрамова Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1901
Сын: Абрамов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Федорович
Смерть
25.10.1903