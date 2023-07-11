Лисин Михайло Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Лисин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лисина Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисина Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
Неизвестно