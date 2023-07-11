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Лисин Михайло Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Лисин Иван Савельевич

Мать: Лисина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Лисин Наум Михайлович

Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
1754

Сын: Лисин Карп Михайлович

Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лисина Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Лисина Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисина Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Смерть
Неизвестно