Мандрыка Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мандрыка Пётр Николаевич
Мать: Мандрыка Ольга Фёдоровна
Посвящение в духовный сан
1875
Чернигов, Чернігівська область
Николай Петрович, р. 1875 г. Род признан Герольдией в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги.
Посвящение в духовный сан
27.11.1890
Киев, Киевский уезд
Признан Герольдиею в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии. Указ 22.11.1852 № 10362. № 5116, ш.9, п.6. (3 ветвь, 5 колено, № 7/6) Определение Киевского дворя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно