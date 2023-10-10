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Мандрыка Николай Петрович

Место рождения

Козелец, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мандрыка Пётр Николаевич

Мать: Мандрыка Ольга Фёдоровна

Козелец, Чернігівська область
Посвящение в духовный сан
1875
Чернигов, Чернігівська область
Николай Петрович, р. 1875 г. Род признан Герольдией в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги.
Посвящение в духовный сан
27.11.1890
Киев, Киевский уезд
Признан Герольдиею в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии. Указ 22.11.1852 № 10362. № 5116, ш.9, п.6. (3 ветвь, 5 колено, № 7/6) Определение Киевского дворя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Козелец, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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