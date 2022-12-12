Баракина Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1906
Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Баракин Семен Петров
Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1914
Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно