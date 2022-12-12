Баракина Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баракина Матрена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Баракин Михаил Петров

Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Баракин Семен Петров

Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Баракин Павел Петрович

Отец ребёнка: Баракин Петр Васильевич

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баракин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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