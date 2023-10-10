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Чурсин Василий

Место рождения

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Целых Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Василий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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