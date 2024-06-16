Лейкович Дмитрий 194 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛейкович Дмитрий

Лейкович Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

194

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Дочь: Лейкович Анна

Мать ребёнка: Сары Мария

Рождение ребёнка
19

Сын: Лейкович Григорий

Мать ребёнка: Сары Мария

Рождение
194

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сары Мария

Рождение ребёнка
1969

Сын: Лейкович Василий

Мать ребёнка: Сары Мария

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