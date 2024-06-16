Лейкович Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения194
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Дочь: Лейкович Анна
Мать ребёнка: Сары Мария
Рождение ребёнка
19
Сын: Лейкович Григорий
Мать ребёнка: Сары Мария
Рождение
194
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сары Мария
Рождение ребёнка
1969
Сын: Лейкович Василий
Мать ребёнка: Сары Мария