Золото Иван Феофанович
Место рождения
Дата рождения30.08.1899
Дата смерти06.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семёновна
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126.
Крещение
31.08.1899
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126,м/к-1899г.лист-122,зап.56 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Савва Сарбаш,его сын-Михаил и жена- София Сесеновна
Смерть
06.01.1900
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-210,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-216
Похороны
07.01.1900