Золото Иван Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Иван Феофанович

Золото Иван Феофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

30.08.1899

Дата смерти

06.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семёновна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126.
Крещение
31.08.1899
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-126,м/к-1899г.лист-122,зап.56 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Савва Сарбаш,его сын-Михаил и жена- София Сесеновна
Смерть
06.01.1900
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-210,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-216
Похороны
07.01.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close