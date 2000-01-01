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Мухорямова (Газизуллина) Замира
Мухорямова (Газизуллина) Замира
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Газизуллина (Муфтиев) Фатыйма
Дети
Владислав
Динара
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
?
Мать:
Газизуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Динара
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Владислав
Отец ребёнка:
?
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