Мухорямова (Газизуллина) Замира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухорямова (Газизуллина) Замира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: ?

Мать: Газизуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав

Отец ребёнка: ?

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