Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данил Афонасьев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Андрей Данилов

Отец ребёнка: Данил Афонасьев

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Акулина Данилова

Отец ребёнка: Данил Афонасьев

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Данилов

Отец ребёнка: Данил Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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