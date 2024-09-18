Пелагея
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данил Афонасьев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андрей Данилов
Отец ребёнка: Данил Афонасьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Акулина Данилова
Отец ребёнка: Данил Афонасьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Данилов
Отец ребёнка: Данил Афонасьев
Смерть
Неизвестно