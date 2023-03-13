Марья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иванъ Абросимовъ
Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья АбросимовА
Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа АбросимовА
Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абросимъ Савиновъ