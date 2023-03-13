Марья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Иванъ Абросимовъ

Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марья АбросимовА

Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа АбросимовА

Отец ребёнка: Абросимъ Савиновъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимъ Савиновъ

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