Миногина, Иванова (Полубоярова) Анна
Место рождения
Дата рождения06.12.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1852
Отец: Полубояровъ Федотъ
Бракосочетание
27.01.1869
Муж: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.10.1873
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Бракосочетание
08.11.1874
Муж: Ивановъ Григорий
Рождение ребёнка
01.08.1875
Сын: Ивановъ Степанъ
Отец ребёнка: Ивановъ Григорий