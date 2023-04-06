Миногина, Иванова (Полубоярова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина, Иванова (Полубоярова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.12.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1852

Отец: Полубояровъ Федотъ

Мать: Полубоярова Надежда Андреянова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1873

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Ивановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Ивановъ Степанъ

Отец ребёнка: Ивановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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