Китаева (Попкова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Попков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1838
Рождение ребёнка
07.03.1844
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
06.08.1847
Сын: Китаев Павел Александрович
Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
28.07.1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно