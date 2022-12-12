Китаева (Попкова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Попкова) Вера Ивановна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Попков Иван

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1838

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1844

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.08.1847

Сын: Китаев Павел Александрович

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1850

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Китаев Александр Феофилактович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Александр Феофилактович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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