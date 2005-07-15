(Канушина) Ангелина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Канушина) Ангелина Евгеньевна

(Канушина) Ангелина Евгеньевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2005

Отец: не указан

Мать: Канушина Ольга Николаевна

Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close