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(Канушина) Ангелина Евгеньевна
(Канушина) Ангелина Евгеньевна
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Место рождения
Россия
Дата рождения
15.07.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Канушина (Карасева) Ольга Николаевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2005
Отец: не указан
Мать:
Канушина Ольга Николаевна
Россия
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