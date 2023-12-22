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Селезнев Никита Устинович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

04.01.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Селезнев Устин Аникеевич

Мать: Селезнева Анна Емельяновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Гавриловна

Смерть
04.01.1812 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
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