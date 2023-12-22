Селезнев Никита Устинович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти04.01.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Гавриловна
Смерть
04.01.1812 ст.