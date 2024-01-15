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Гришина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Евдоким Исаевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гришин Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гришин Матвей Евдокимович

Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гришин Мефодий Евдокимович

Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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