Гришина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гришин Матвей Евдокимович
Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гришин Мефодий Евдокимович
Отец ребёнка: Гришин Евдоким Исаевич
Смерть
Неизвестно