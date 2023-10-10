Maliatsky Hayim
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Malatzky Honel Leiba
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1912
Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita
Рождение ребёнка
07.03.1918
Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita
Рождение ребёнка
20.08.1921
Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita
Рождение ребёнка
12.03.1924
Дочь: Maliatsky Dvora
Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita
Смерть
Около 1941