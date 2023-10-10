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Maliatsky Hayim

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Malatzky Honel Leiba

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1912

Сын: Maliatsky Hanan Leib Lev

Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita

Рождение ребёнка
07.03.1918

Сын: Maliatsky Lemah Lazar

Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita

Рождение ребёнка
20.08.1921

Сын: Maliatsky Isaak Jacob

Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita

Рождение ребёнка
12.03.1924

Дочь: Maliatsky Dvora

Мать ребёнка: Maliatsky Lea Etta / Ita

Смерть
Около 1941
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