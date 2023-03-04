Киселева (Сироткина) Глафира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Сироткина) Глафира Ивановна

Киселева (Сироткина) Глафира Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1914
Губачево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
1914

Муж: Киселев Александр Степанович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close