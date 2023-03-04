Киселева (Сироткина) Глафира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1914
Губачево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
1914
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно