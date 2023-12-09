Котегова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котегова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1887

Дата смерти

29.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1887

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котегов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.11.1979
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