Котегова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1887
Дата смерти29.11.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1887
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котегов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.11.1979