Нерославская (Kaplunov) Штерна-Райна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Kaplunov Yerukhim
Мать: Kaplunov 2nd wife
Рождение ребёнка
20.07.1890
Сын: Нерославский Шмерко (Семён) Моисеевич
Отец ребёнка: Нерославский Israel-Mowsha
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Нерославский Мейер-Мендель Мовшевич
Отец ребёнка: Нерославский Israel-Mowsha
Работа или профессия
Неизвестно