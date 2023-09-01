Нерославская (Kaplunov) Штерна-Райна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерославская (Kaplunov) Штерна-Райна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Kaplunov Yerukhim

Мать: Kaplunov 2nd wife

Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Нерославский Шмерко (Семён) Моисеевич

Отец ребёнка: Нерославский Israel-Mowsha

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Нерославский Мейер-Мендель Мовшевич

Отец ребёнка: Нерославский Israel-Mowsha

Работа или профессия
Неизвестно
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