Елисеев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: автомобильная авария