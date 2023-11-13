Елисеев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Константин

Елисеев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: автомобильная авария
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