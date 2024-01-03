Борисова Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Сын: Борисов Капитон Семенович
Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович
Рождение ребёнка
?.08.1918
Сын: Борисов Степанов Ермолай Семенович
Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно