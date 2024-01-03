Борисова Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Сын: Борисов Капитон Семенович

Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович

Новосеменкино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1918

Сын: Борисов Степанов Ермолай Семенович

Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович

Новосеменкино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Филипп Семенович

Отец ребёнка: Борисов Семен Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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