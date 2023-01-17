Солдаткина (Солдаткина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Солдаткина) Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

До 03.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Пономарьков Иван Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1839

Муж: Солдаткин Павел Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 8. Мастерового Ивана Семенова Солдаткина сын Павел Иванов, первым браком – 22 года. Девица Анна Иванова, дочь мастерового Ивана Петрова Пономарькова, первым браком – 17 лет. В поручителях: По жениху... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Сын: Солдаткин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов

Рождение ребёнка
03.07.1850

Дочь: Куваева Мария Павловна

Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
До 03.05.1853
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от паралича
Похороны
Неизвестно
на общем кладбище
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