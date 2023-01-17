Солдаткина (Солдаткина) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиДо 03.05.1853
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Пономарьков Иван Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1839
№ 8. Мастерового Ивана Семенова Солдаткина сын Павел Иванов, первым браком – 22 года. Девица Анна Иванова, дочь мастерового Ивана Петрова Пономарькова, первым браком – 17 лет. В поручителях: По жениху... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Сын: Солдаткин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1850
Дочь: Куваева Мария Павловна
Отец ребёнка: Солдаткин Павел Иванов
Смерть
До 03.05.1853
Причина смерти: от паралича
Похороны
Неизвестно
на общем кладбище