(Обрядова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обрядова) Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Обрядов Гаврила Николаевич

Мать: не указана

Смерть
1916
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