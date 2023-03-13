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Новикова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Новиковъ Александръ

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиковъ Василій

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Новиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лазарева Александра

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передѣльскова Елена

Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Яковъ

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