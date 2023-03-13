Новикова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новиковъ Александръ
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новиковъ Василій
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Новиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лазарева Александра
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передѣльскова Елена
Отец ребёнка: Новиковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Яковъ