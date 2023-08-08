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Александра Демидова
Александра Демидова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
До 1838
Пол
Женский
Отец
Демид Артемьев
1802 г.р.
Мать
Варвара Андреевна
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Демид Артемьев
Мать:
Варвара Андреевна
Смерть
До 1838
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