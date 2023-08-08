Александра Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Демидова

Александра Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Демид Артемьев

Мать: Варвара Андреевна

Смерть
До 1838
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