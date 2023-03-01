Луничева (Барабанова) Оксана (Ирина) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барабанов Николай Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.12.1983
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луничева Юлия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан