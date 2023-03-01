Луничева (Барабанова) Оксана (Ирина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуничева (Барабанова) Оксана (Ирина) Николаевна

Луничева (Барабанова) Оксана (Ирина) Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанов Николай Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.12.1983

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луничева Юлия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close