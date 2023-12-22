Бородин Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1861
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.07.1862
Дочь: Бородина Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Бородина Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1863
Мать ребёнка: Бородина Степанида Андреевна
Смерть
Неизвестно