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Бородин Федор Григорьевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.06.1861

Жена: Бородина Степанида Андреевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Бородина Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Бородина Степанида Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1863

Сын: Бородин Петр Федорович

Мать ребёнка: Бородина Степанида Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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