Злобина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Злобин Иван Петрович
Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Злобин Петр Петрович
Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно