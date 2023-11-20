Злобина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Злобин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Злобин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Злобин Иван Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Злобин Петр Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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