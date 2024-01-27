Рубаненко (Нешта) Александра Семеновна
Место рожденияСтавропольский край, Курской район, с.Соломенское
Дата рождения1923
Дата смерти08.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Нешта Семен Тихонович
Мать: Нешта Мария Федоровна
Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
10.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубаненко Георгий Кузьмич
Россия
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубаненко Георгий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Биологический отец Григорий Хожан. Во время голода примерно 1927-1929 год ушел на заработки и пропал. Обнаружился в 1961 году в Ставрополе. Жил в Ставрополе в доме у Никитских ворот, напротив Цирка. Н... Показать все
Смерть
08.06.1993