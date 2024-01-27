Рубаненко (Нешта) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубаненко (Нешта) Александра Семеновна

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Место рождения

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское

Дата рождения

1923

Дата смерти

08.06.1993

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Нешта Семен Тихонович

Мать: Нешта Мария Федоровна

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
10.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубаненко Георгий Кузьмич

Россия
Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубаненко Георгий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубаненко Георгий Кузьмич

Упоминание
Неизвестно
Биологический отец Григорий Хожан. Во время голода примерно 1927-1929 год ушел на заработки и пропал. Обнаружился в 1961 году в Ставрополе. Жил в Ставрополе в доме у Никитских ворот, напротив Цирка. Н... Показать все
Смерть
08.06.1993
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