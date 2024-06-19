Кирасиров Шамиль хх 11.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирасиров Шамиль хх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1956

Дата смерти

11.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирасирова Зифа Аглеевна

Смерть
11.11.1956
Рождение ребёнка
11.11.1981

Сын: Кирасиров Марат Шамильевич

Мать ребёнка: Кирасирова Зифа Аглеевна

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Ахмерова (Кирасирова) Эльвира Шамильевна

Мать ребёнка: Кирасирова Зифа Аглеевна

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