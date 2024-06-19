Кирасиров Шамиль хх
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1956
Дата смерти11.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирасирова Зифа Аглеевна
Смерть
11.11.1956
Рождение ребёнка
11.11.1981
Сын: Кирасиров Марат Шамильевич
Мать ребёнка: Кирасирова Зифа Аглеевна
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Ахмерова (Кирасирова) Эльвира Шамильевна
Мать ребёнка: Кирасирова Зифа Аглеевна