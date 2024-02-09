Горбунов Федор Родионович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Горбунов Родион Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Аксинья Феодоровна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Леонтиева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Домна Феодоровна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно