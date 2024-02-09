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Горбунов Федор Родионович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Горбунов Родион Иванов

Мать: Горбунова Федора Антипова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Аксинья Феодоровна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Домна Феодоровна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Прасковья Леонтиева

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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