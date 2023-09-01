Чернова (Лебедева) Нинель Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
02.05.1962
Сын: Чернов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Чернов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Чернов Валерий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила биофак Ростовского университета. Учитель, биолог, техник-радиолог МособлСЭС