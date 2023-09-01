Чернова (Лебедева) Нинель Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Лебедева) Нинель Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лебедев Федор Константинович

Мать: Лебедева Ольга Эмильевна

Рождение ребёнка
02.05.1962

Сын: Чернов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Чернов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Чернов Валерий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Закончила биофак Ростовского университета. Учитель, биолог, техник-радиолог МособлСЭС
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