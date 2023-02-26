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Васса Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.05.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1821

Дочь: Агрипина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1824

Дочь: Васса Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1832

Дочь: Ульяния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.05.1844
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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