Васса Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти23.05.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1821
Дочь: Агрипина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
15.08.1824
Дочь: Васса Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
18.06.1832
Дочь: Ульяния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Смерть
23.05.1844