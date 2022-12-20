Бирюкова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1985
Дата смерти20.12.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2009
Сын: Бирюков Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.2017
Сын: Бирюков Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2022