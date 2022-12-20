Бирюкова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Светлана

Бирюкова Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1985

Дата смерти

20.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2009

Сын: Бирюков Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.2017

Сын: Бирюков Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Дмитрий Владимирович

Смерть
20.12.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close