Маслиенко Митрофан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: Король Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1894
Сын: Маслиенко Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гарбуз Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1899
Сын: Маслиенко Петр Митрофанович
Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслиенко Вера Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно