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Маслиенко Митрофан Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: Король Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна

Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Маслиенко Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гарбуз Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна

Рождение ребёнка
21.08.1899

Сын: Маслиенко Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Маслиенко Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслиенко Вера Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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