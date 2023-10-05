(Киреева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киреева) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Киреев Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Киреев Евгений Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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