(Киреева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Киреев Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Киреев Евгений Алексеевич
Смерть
Неизвестно