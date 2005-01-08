(Ассаржи) Инна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ассаржи) Инна Анатольевна

(Ассаржи) Инна Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2005

Отец: Ассаржи Анатолий Петрович

Мать: Лариса Геннадиевна Ассаржи

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close