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(Ассаржи) Инна Анатольевна
(Ассаржи) Инна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.2005
Пол
Женский
Отец
Ассаржи Анатолий Петрович
1966 г.р.
Мать
(Харновец) Лариса Геннадиевна Ассаржи
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2005
Отец:
Ассаржи Анатолий Петрович
Мать:
Лариса Геннадиевна Ассаржи
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