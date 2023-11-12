Цыганкова Феврония Денисовна (Деонисьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1766 по 1770
Дата смерти01.04.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1766 по 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости и в записи о смерти в метрической книге.
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1830 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни.