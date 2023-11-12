Цыганкова Феврония Денисовна (Деонисьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Феврония Денисовна (Деонисьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1766 по 1770

Дата смерти

01.04.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
С 1766 по 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости и в записи о смерти в метрической книге.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Цыганков Тит Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.

Сын: Цыганков Тит Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Иван Емельянович

Смерть
01.04.1830 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни.
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