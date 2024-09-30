Маттинен Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти25.11.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1839
Сын: Маттинен Адам Александрович
Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна
Рождение ребёнка
27.06.1848
Сын: Маттинен Иван Александрович
Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна
Рождение ребёнка
11.07.1852
Сын: Маттинен Генрих Александрович
Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна
Смерть
25.11.1881