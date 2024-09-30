Маттинен Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаттинен Александр Иванович

Маттинен Александр Иванович

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.11.1881

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна

Рождение ребёнка
06.04.1839

Сын: Маттинен Адам Александрович

Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.06.1848

Сын: Маттинен Иван Александрович

Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Маттинен Генрих Александрович

Мать ребёнка: Маттинен (Ринкинен) Сюзана Георгиевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.11.1881
Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.