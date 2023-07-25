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Бондарев Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Мартын Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бондарев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бондарев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бондарев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно