Бондарев Иван Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарев Мартын Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бондарев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бондарев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Бондарева Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно