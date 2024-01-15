Валявин (Мокрополов) Иван Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявин (Мокрополов) Иван Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Валявин (мокрополов) Федот Петров

Мать: Мокрополова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Валявин (мокрополов) Никита Иванов

Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Ирина Андреева

Смерть
Неизвестно
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