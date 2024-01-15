Валявин (Мокрополов) Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Валявин (мокрополов) Никита Иванов
Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Валявина Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Ирина Андреева
Смерть
Неизвестно